Arezzo, 25 ottobre 2025 – Anche nel 2026 Pierpaolo Mangani torna a ricoprire il ruolo di magistrato del Palio dei rioni. Subito dopo la nomina all'unanimità del Magistrato, sono state esposte su Palazzo San Michele le bandiere dei tre Rioni per annunciare l'inizio dell'anno paliesco: l'edizione 2026 della storica manifestazione castiglionese si terrà domenica 21 giugno. "Ringrazio per la fiducia che tutta la Commissione Superiore mi ha rinnovato riconfermandomi, per il quarto anno consecutivo, nel ruolo di Magistrato del Palio dei Rioni". Sarà nuovamente Pierpaolo Mangani a ricoprire il delicato ruolo di Magistrato del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino.

