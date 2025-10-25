Dopo una vita da scapolo impenitente, il filosofo Massimo Cacciari, 81 anni, ha deciso di convolare a nozze con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni originaria di Trieste. L’amore è nato a Venezia, di cui Cacciari è stato due volte sindaco, ma le nozze avranno luogo a Milano, come confermano le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi civici di entrambe le città, come riporta “Il Gazzettino”. Le pubblicazioni del matrimonio di Cacciari con Chiara Patriarca. Le pubblicazioni ufficiali riportano: “ Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944, residente a Venezia; Sposa: Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30 settembre 1973, residente a Milano”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Anche Massimo Cacciari cede alle lusinghe del matrimonio: il filosofo si sposa a 81 anni con Chiara Petrarca