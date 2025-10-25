anche la casa degli oscar celebra il genio di rambaldi

L’Academy Museum of Motion Pictures, la casa degli Oscar e una delle massime istituzioni cinematografiche del mondo, si unisce alla Dgca del ministero della Cultura e a Cinecittà per celebrare il genio italiano degli effetti speciali per il cinema: il vigaranese Carlo Rambaldi. Un omaggio in occasione del centenario della nascita del maestro che con la sua prodigiosa inventiva ha creato mondi, creature, atmosfere fatte con arte e artigianalità pure, decenni prima che i computer, le Vfx, la realtà virtuale o l’Intelligenza artificiale potessero farlo. E in molti casi, con minore inventiva e talento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

