Anche il black point di largo Somalia fa paura | Non si tocchino i parcheggi
C'è un altro black point a Roma che comincia a destare preoccupazione. Dopo quello di via Nomentana, un altro cantiere è finito nel mirino di cittadini e soprattutto politica. Siamo a largo Somalia, quartiere Africano, dove è partito un cantiere di Roma Servizi per la Mobilità. Black point largo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Black point Roma, avviati i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio pedonale in largo Somalia - facebook.com Vai su Facebook
Black Point San Basilio, i residenti esultano dopo le modifiche al progetto ma ci sono ancora delle criticità https://ift.tt/SxtXkTe - X Vai su X
Black point Roma, avviati i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio pedonale in largo Somalia - Roma, partiti i lavori per la messa in sicurezza del black point di largo Somalia: interventi su attraversamenti e marciapiedi ... Secondo ecodallecitta.it
Black point largo Somalia, partiti i lavori per mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale - Lo scopo è ridurre la lunghezza delle strisce, per rendere più sicura la fruizione della carreggiata. Si legge su romatoday.it
Largo Somalia, partito il cantiere: ecco cosa prevede il cronoprogramma dei lavori - Dieci giorni fa Acea aveva comunicato al Municipio II che entro il mese di gennaio sarebbero partiti i lavori del mega- Si legge su romatoday.it