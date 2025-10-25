Anche il 2025 è l’anno delle lipgloss nails
Per quest’anno, oltre al burgundy, al viola e al french manicure, una delle tendenze unghie per l’autunno sono le lipstick nails. L’ispirazione è quella di ricreare l’effetto di un velo di lucidalabbra applicato come ultimo step del make-up. Questo tipo di ispirazione risalta la forma delle unghie, puntando su lucentezza e stile. Il risultato? Una manicure versatile da esibire in ogni occasione. Si tratta di un trend facilissimo da ricreare: basta seguire pochi semplici passaggi. Per questo autunno ci sono le lipgloss nails. Il primo step da fare è sicuramente quello di eseguire una manicure minuziosa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
