Amministratore di sostegno per Sgarbi il 28 ottobre l’udienza

(Adnkronos) – “Martedì 28 ottobre alle 15 in qualità di legale della mia assistita Evelina Sgarbi sarò presente alla udienza che stabilirà se il Professor Vittorio Sgarbi è in grado in modo autonomo, libero e consapevole di gestire la sua persona e i suoi interessi, o se invece è preferibile nel suo esclusivo interesse che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

La protezione delle persone fragili Un incontro dedicato a comprendere meglio il ruolo e l’importanza dell’amministratore di sostegno, figura fondamentale per tutelare chi si trova in situazioni di fragilità. 30 ottobre 2025 Dalle 16.30 alle 18.30 Auditori - facebook.com Vai su Facebook

Amministratore di sostegno: #Durata, #Sostituzione e #Revoca - https://laleggepertutti.it/727867_amministratore-di-sostegno-durata-sostituzione-e-revoca… - #AmministratoreDiSostegno - X Vai su X

Amministratore di sostegno per Sgarbi, il 28 ottobre l'udienza - 00 in qualità di legale della mia assistita Evelina Sgarbi sarò presente alla udienza che stabilirà se il Professor Vittorio Sgarbi e' in grado in modo autonomo, libero ... Come scrive ansa.it

La ex di Buzzanca a Sgarbi: «Non ti lasceremo solo». Il 28 presidio di solidarietà contro gli amministratori di sostegno - Francesca Della Valle ha creato un'associazione contro «lo strapotere dei tutori»: voleva sposare Buzzanca ricoverato in un hospice ma è stata r ... Segnala roma.corriere.it

Vittorio Sgarbi "sta molto male. Non ce la fa, è in uno stato pietoso" - Le parole di Barbara Hary, ex del critico d'arte e madre della figlia Evelina: "Solo la sorella Elisabetta può salvarlo. Lo riporta today.it