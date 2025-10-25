Ha ucciso la figlia della sua ex moglie e suo marito e ha dichiarto di averlo fatto perché “aveva perso la testa”. Le vittime si chiamavano Chloe Bashford, 3o anni e Josh, 33. Chloe si trovava nella sua casa Newhaven, nell’East Sussex, quando Derek Martin, ex marito di sua madre e quindi suo patrigno, è entrato e l’ha prima colpita alla testa con un martello, poi si accanito su di lei con un coltello, fino ad ammazzarla. Il marito, Josh, è tornato a casa e ha visto la mattanza: il 33enne ha capito subito che sarebbe stato la prossima vittima e ha cercato di fuggire al piano superiore ma Martin lo ha raggiunto per accoltellarlo e ucciderlo, strangolandolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ammazza brutalmente la figliastra e il marito di lei, poi prende i loro figli e li porta da McDonald’s: “Dice di avere ‘perso il controllo’ ma le prove vanno in un’altra direzione”