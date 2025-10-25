amici della musica domani il concerto per berio

Oggi alle 16, il violoncellista Luigi Piovano e il pianista Antonio Pappano si esibiranno al teatro della Pergola in un programma che accosta Brahms e Rachmaninov. Del primo verrà eseguita la Sonata n. 1 in mi minore, op. 38, del secondo la Sonata in sol minore, op. 19. L’incontro fra Luigi Piovano e Antonio Pappano è avvenuto più di vent’anni fa, al Tuscan Sun Festival di Cortona. Quando nel 2005 Pappano è stato nominato direttore musicale dell’Orchestra di Santa Cecilia a Roma – di cui Piovano era ed è primo violoncello solista – i due si sono ritrovati e hanno iniziato a suonare regolarmente in duo: a Milano per le Serate Musicali, a Bologna per Musica Insieme, a Perugia per gli Amici della Musica, a L’Aquila per la Barattelli, al Ravello Festival, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Bozar di Bruxelles, alla Philharmonie di Essen. 🔗 Leggi su Lanazione.it

