Amici anticipazioni puntata 26 Ottobre 2025 | eliminati maglia sospesa e tre allievi in sfida

Quella di domenica 26 ottobre non sarà una puntata come le altre. Amici 25 si prepara a un appuntamento carico di tensione, che qualcuno ha già definito lo “ spin-off di Squid Game ”. La classe ha perso alcuni dei suoi protagonisti: due allievi sono stati eliminati dopo le sfide, uno è stato allontanato dalla sua insegnante e un altro ha la maglia sospesa. Tra critiche, giudizi severi e nuove classifiche, la registrazione di ieri ha lasciato tutti senza parole. Amici 25, Tommaso nel mirino: le critiche di Emanuel Lo. Negli ultimi giorni Tommaso Troso era già finito al centro delle polemiche. Durante l’assegnazione di un compito, Emanuel Lo aveva espresso dubbi sul suo percorso: “ Il tuo movimento è acerbo e a tratti datato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

