Amici 25 puntata 26 ottobre con Emma trigNO Federica Camba
Nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi, ospiti del pomeridiano Emma Marrone, trigNO e molti altri. Domani alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento in Tv è con Maria De Filippi e il suo talent show Amici. Superospite la cantautrice multiplatino protagonista da oltre 15 anni della scena musicale Emma Marrone, che oltre a giudicare la gara di canto, si esibisce con il suo nuovo singolo Brutta storia (uscito il 3 ottobre con Island RecordsUniversal Music Italy). A giudicare la gara di ballo la ballerina e conduttrice radio e tv Rossella Brescia. Amici 25, Maria De Filippi in studio Sul palco di Amici torna il cantautore trigNO, vincitore di categoria della scorsa edizione che presenta il singolo Ragazzina (uscito il 17 ottobre con Warner Music Italy). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
