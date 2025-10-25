La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi entra sempre più nel vivo. La quinta puntata, registrata il 24 ottobre e in onda domenica 26 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5, promette emozioni e colpi di scena. Oltre alle esibizioni degli allievi, sono attesi grandi ospiti e le prime eliminazioni ufficiali di questa stagione. Emma e Rossella Brescia tornano nel ruolo di giudici. A giudicare le gare di canto e ballo ci saranno due volti molto amati dal pubblico di Amici. Per la categoria canto torna Emma Marrone, ex vincitrice del talent e oggi una delle artiste più apprezzate del panorama italiano. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Amici 25: cosa vedremo nella quinta puntata di domenica 26 ottobre