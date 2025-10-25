Amici 25 Anticipazioni | tre eliminazioni clamorose!

Scopri le anticipazioni di Amici 25: chi è stato eliminato, quali ospiti sono arrivati in studio e tutti i colpi di scena della prossima puntata Cosa succede quando il talent più seguito della TV cambia volto in un attimo? Amici 25 torna con una puntata esplosiva: eliminazioni shock, sfide ad alta tensione e ospiti che accendono lo studio. Durante la registrazione del 24 ottobre 2025, ben tre allievi hanno dovuto lasciare la scuola. La messa in onda è prevista per domenica 26 ottobre alle 14 su Canale 5. Ma intanto, ecco tutto quello che devi sapere. Tommaso è stato escluso da Alessandra Celentano. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Amici 25 Anticipazioni: tre eliminazioni clamorose!

