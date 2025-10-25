Alvino polemico | Il gol di Leao viziato dal fuorigioco di Fofana Pagina nera del campionato

Carlo Alvino, giornalista di fede napoletana, ha voluto commentare sul proprio profilo Instagram il gol di Rafael Leao di ieri in Milan-Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Alvino polemico:”Il gol di Leao viziato dal fuorigioco di Fofana. Pagina nera del campionato”

Argomenti simili trattati di recente

Carlo Alvino replica a Kiss Kiss Napoli, cosa è successo: «Smentisco la comunicazione dell'azienda» - facebook.com Vai su Facebook

Il napoletano Alvino contro il Milan: "Ennesimo gol viziato da posizione di fuorigioco di Fofana che diventa attivo nel momento in cui si sposta". Ma le regole lo smentiscono - Carlo Alvino, noto giornalista di fede napoletana, si è così espresso su Instagram commentando il gol di Leao: "Ennesimo gol viziato da posizione di fuorigioco di Fofana ... Si legge su milannews.it

Milan-Pisa, il gol di Leao scatena le polemiche: Pavlovic è in fuorigioco. La sentenza di Marelli - Polemiche furibonde sui social per il gol di Leao che ha sbloccato la partita tra Milan e Pisa. Lo riporta sport.virgilio.it

Milan, Leao: la risposta ad Allegri e le bordate di Marchegiani. Si scatena la polemica - Ma Luca Marchegiani lo critica in diretta a Sky Sport e scatena una bufera post Milan- Come scrive sport.virgilio.it