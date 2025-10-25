Altre due correnti Schlein nella bufera Pd spaccato tra ribelli e lealisti | chi sono
È lo squillo di tromba, che segnala l'inizio delle conflittualità. Quello che rompe la lunga pax di cui ha beneficiato la segretaria Pd praticamente da quando si insediò al terzo piano del Nazareno. Succede agli allenatori che promettono una bacheca piena di trofei, e che nel cuore della stagione si ritrovano a metà classifica. Così lo scettro torna in mano alle correnti: i riformisti che ieri a Milano hanno organizzato l'evento "Crescere", e i «lealisti», i leader che assicurarono la vittoria alla segretaria Pd nei gazebo (Franceschini, Orlando, Provenzano, Speranza) e che si vedranno a Montepulciano dal 28 al 30 novembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Buongiorno. A Giorgia serviva un diversivo. Ha fatto bene, ieri, Elly Schlein a non rispondere in Parlamento alle solite provocazioni contro la sinistra su cui ancora una volta si è esercitata Meloni per evitare un confronto di merito sulla legge di bilancio. La Pres - facebook.com Vai su Facebook
Pd, spuntano altre due correnti: Schlein nella bufera. Ecco "ribelli" e "lealisti" - È lo squillo di tromba, che segnala l’inizio delle conflittualità. Lo riporta iltempo.it
Schlein, arrivano i rinforzi. E partono da Montepulciano - A fine novembre le correnti di maggioranza si riuniscono nella cittadina del senese. Scrive editorialedomani.it
Schlein, sulla Flotilla Meloni megalomane, divide Paese - "Non vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconoscimento della Palestina? Secondo ansa.it