Trema ancora la terra nell’Avellinese. Dopo la scossa di venerdì 24, alle 14:41, che ha registrato l’epicentro a Grottolella, pochi minuti fa i sismografi hanno registrato un nuovo movimento tellurico, probabilmente di assestamento. Fome prima stima, la scorsa ha avuto . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Altra scossa di terremoto nell’Avellinese, avvertita anche nel Sannio