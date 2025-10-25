L’intensa ondata di maltempo che ha investito l’intera regione Marche nel pomeriggio e notte di giovedì, ha visto coinvolti in prima linea, i vigili del fuoco, il cui comando provinciale di Fermo, ha affrontato la maggiore intensità di emergenza dell’intera regione. Le numerose chiamate di soccorso, al centralino fermano, sono giunte a partire dalle 17 di giovedì per protrarsi fino a circa le 3 della notte successiva. Circa 55 gli interventi effettuati dal comando dei vigili del fuoco di Fermo in servizio complementare con il distaccamento di Amandola, proseguiti fino alle 10 di ieri mattina. Tradotto in termini di forza umana, il comando di Fermo ha affrontato l’emergenza vento con 25 uomini comprese le unità richiamate in emergenza e rientri per sopraggiunta condizione ‘straordinaria’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alte temperature e vento. Tempesta tropicale, alberi sradicati e danni: vigili del fuoco al lavoro