Alta velocità SNCF pronta a sbarcare in Italia
Un investimento di 800 milioni di euro, l’offerta di 9 collegamenti giornalieri sulla dorsale Torino-Milano-Roma-Napoli e di altri 4 sull’asse Torino-Venezia, l’obiettivo di intercettare almeno il 15% del mercato dell’high-speed nel Belpaese e la promessa di contribuire alla sensibile riduzione del costo medio dei biglietti (almeno del 7%) grazie alla disponibilità di treni a due piani di ampia capienza. Decisamente dichiarata l’ambizione della francese SNCF Voyageurs alla vigilia di un 2026 che dovrebbe vederla diventare il terzo operatore a fianco di Trenitalia e Italo, forte di un’indiscussa reputazione internazionale in Europa dove gestisce oltre il 40% della grande vitesse e muove i propri TGV in diversi Paesi come l’Inghilterra, la Svizzera, il Belgio, i Paesi Bassi e la Spagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
