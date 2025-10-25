Almanacco | Sabato 25 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Sabato 25 ottobre è il 299° giorno del calendario gregoriano, mancano 67 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santi Crisante e DariaProverbio di OttobreOttobre gelato, ogni insetto è debellatoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde Oggi1945 – Il Giappone consegna Taiwan alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Saremo ad AFA 5 // SOS Fornace Rho Sabato 25 ottobre 2025 con una selezioni di vini de La Terra Trema, un po' di numeri de L'ALMANACCO e una bella sorpresa. Parteciperemo anche a questo importante incontro, un passaggio cruciale che può essere ini - facebook.com Vai su Facebook

Almanacco | Sabato 18 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno https://ift.tt/36CqLPA https://ift.tt/HVI2Qdy - X Vai su X

Sabato 25 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Da nostrofiglio.it

L’oroscopo di sabato 25 ottobre - Mercurio e Saturno, due pianeti che amate moltissimo, si parlano, aiutandovi a dare un senso e un valore a tutto ciò che farete nelle prossime ore. Segnala msn.com

Oroscopo di oggi, sabato 25 ottobre 2025 - Lavoro e denaro: alla grande le trattative di qualsiasi natura, commerciale, lavorativa, legale. Come scrive alfemminile.com