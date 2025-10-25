Almanacco | Domenica 26 Ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Domenica 26 Ottobre è il 300° giorno del calendario gregoriano, mancano 66 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Beato Bonaventura da PotenzaProverbio di OttobreOttobre piovoso, campo prosperosoAccadde Oggi1940 – A Roma viene inaugurata la stazione ferroviaria Ostiense, progettata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

