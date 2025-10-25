Alma alle prese con la Montemarcianese
Al comunale "Luigi Di Gregorio" di Montemarciano, già frequentato l’anno scorso in Terza categoria, questo pomeriggio alle 15,30 l’Alma Fano affronta la Montemarcianese, formazione nata questa estate dalla fusione del Montemarciano con il Marina Calcio, che dopo 7 giornate naviga a metà classifica con 8 punti in 7 gare, la metà esatta di quelli del Fano (16) attualmente secondo in classifica alle spalle del Lunano (19). Per gli anconetani si tratta del secondo impegno consecutivo piuttosto ostico, avendo affrontato in trasferta la settimana scorsa proprio la capolista Lunano che si è imposta di misura (2-1). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
