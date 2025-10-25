Alluvionati doppia assemblea | I rimborsi ci sono ora si acceleri

di Pier Francesco Nesti Martedì 28 e mercoledì 29 ottobre: sono le date scelte dal coordinamento dei comitati di Campi, Prato e Montemurlo per riunirsi in altrettante assemblee pubbliche (la prima al Glass Globe a Campi, la seconda alla Misericordia di Oste, a Montemurlo, sempre alle 21) per incontrare gli iscritti e confrontarsi con loro dopo l’ultimo decreto statale sui rimborsi, ma anche per parlare dei lavori fatti, della mitigazione del rischio a monte e della pulizia del reticolo minore, solo per fare alcuni esempi. Due appuntamenti nel corso dei quali i comitati (Alluvionati campigiani Il Racchio, Arca di Noè, Santa Maria La Villa, Bagnolo per l’alluvione e Alluvione GalcetiFigline) faranno presenti le loro istanze: "Le risorse stanziate vengano finalmente elargite; le procedure siano semplificate, con scadenze realistiche; ci sia una trasparenza assoluta su quante pratiche sono state avviate, quante liquidate e quanto invece è ancora in sospeso". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alluvionati, doppia assemblea: "I rimborsi ci sono, ora si acceleri"

