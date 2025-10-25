All’HangarBicocca va in scena Sensorium Worlds di IQOS Curious X e Seletti

Sbircialanotizia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cornice di Milano, l’energia della curiosità ha preso forma concreta al Pirelli HangarBicocca: con Sensorium Worlds, la collaborazione tra IQOS Curious X e Seletti ha trovato un approdo visionario, trasformando un’esperienza artistica in un racconto collettivo fatto di luce, suono e immaginazione, pensato per un pubblico adulto e consapevole. Un epilogo che guarda avanti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

all8217hangarbicocca va in scena sensorium worlds di iqos curious x e seletti

© Sbircialanotizia.it - All’HangarBicocca va in scena Sensorium Worlds di IQOS Curious X e Seletti

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: All8217hangarbicocca Scena Sensorium Worlds