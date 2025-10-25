Allerta meteo per temporali su tutta la Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida sull’intero territorio regionale, dalle 20 di oggi, sabato 25 ottobre, alle 20 di domani, domenica 26 ottobre. L’avviso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

