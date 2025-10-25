Allerta meteo per temporali in Campania | le nuove previsioni
Ancora maltempo in Campania e nel salernitano. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida sull’intero territorio regionale, dalle 20 di oggi (sabato 25 ottobre), alle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
