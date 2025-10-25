Allerta gialla in Campania l’avviso del sindaco Mastella

Tempo di lettura: 2 minuti In ragione dell’allerta, gialla, diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle ore 20 di oggi sabato 25 ottobre fino alle successive 24 ore, il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare per il Sannio sono previste “ precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale puntualmente di moderata intensità, tendenti ad essere isolati nel corso della mattinata. Pertanto, si invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento: – evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

