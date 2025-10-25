Allenatori lamentosi il posto di Conte | il mercato non gli va bene nemmeno quando è abbondante Gazzetta

La Gazzetta dello Sport dedica un articolo agli allenatori lamentosi, c’è anche Conte ovviamente. Oltre a Gasperini, Mourinho, Sarri, a modo suo Spalletti. Non c’è Simone Inzaghi, a Milano lo avranno ormai dimenticato. Scrive Arianna Ravelli. Il mondo del calcio dovrebbe prendere spunto da chi il mugugno l’ha inventato, ovvero i genovesi, e cominciare a prevederlo per contratto: gli allenatori potrebbero accettare di prendere un po’ meno di stipendio per mantenere il diritto di lamentarsi, come facevano i marinai liguri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allenatori lamentosi, il posto di Conte: il mercato non gli va bene nemmeno quando è abbondante (Gazzetta)

