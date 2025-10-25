Allenatore Juve Paolo Rossi contro chi specula sulla posizione di Tudor | C’è una cosa che non capisco su alcuni tifosi – VIDEO

Allenatore Juve, Paolo Rossi critica chi specula sull’esonero di Tudor e invoca in generale un’analisi più equilibrata sul momento della Juventus. Un processo mediatico che non ha senso, una caccia al successore che ignora il campo. Il giornalista  Paolo Rossi, nel suo consueto commento, ha lanciato un attacco frontale a chi, dopo le ultime difficoltà della  Juventus, ha già iniziato a speculare sul futuro di  Igor Tudor, invocandone l’esonero e lanciando nomi per la sua successione. Per  Rossi, è tempo di smetterla con le “battaglie di principio” e di tornare a parlare di calcio giocato.           Visualizza questo post su Instagram                         Un post condiviso da (@com) Rossi: no ai processi sommari, sì all’analisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

