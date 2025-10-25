Allegri ritrova Cuadrado dopo Milan-Pisa gli svela la sua profezia sul rigore | Lo sapevo

Allegri sapeva cosa sarebbe successo sul rigore di Cuadrado, il siparietto dietro le quinte: "Ho detto 'se si butta e lo chiude, lo para'. Se c'ero o in porta te lo paravo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Allegri ritrova $Leao e sorride, Gilardino si affida all’esperienza di Albiol per evitare l’ennesima caduta. Il Diavolo sogna lo scudetto, il Pisa la salvezza. Due mondi, stessi 90 minuti. $SerieA - X Vai su X

Massimiliano Allegri ritrova il Pisa, rivale storica del Livorno, la squadra della sua città. Parla il sindaco di Livorno.... - facebook.com Vai su Facebook

Allegri ritrova Cuadrado dopo Milan-Pisa, gli svela la sua profezia sul rigore: “Lo sapevo” - Allegri sapeva cosa sarebbe successo sul rigore di Cuadrado, il siparietto dietro le quinte: "Ho detto 'se si butta e lo chiude, lo para' ... Riporta fanpage.it

Pagelle Milan-Pisa 2-2: Cuadrado e Nzola frenano Allegri, Leao illumina, Athekame da colpevole a eroe - Il Milan non sa vincere contro le neopromosse e sbatte anche contro il Pisa di Gilardino: Cuadrado rovina la serata al suo ex allenatore Allegri, Leao non basta ai rossoneri: la cronaca e le pagelle ... sport.virgilio.it scrive

"Se c'ero io in porta te lo paravo il rigore": Allegri a Cuadrado, il Panita svela tutto. "Max..." - L'ex esterno della Juve ha fatto il punto sull'amara trasferta di San Siro, dove ha ritrovato da avversario l'altro ex bianconero ... Segnala tuttosport.com