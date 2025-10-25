Allegri ha un problema | Nkunku e Gimenez non segnano mai dove sono i gol dei centravanti?

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora nessuna rete per i due attaccanti, che faticano a reggere il reparto da soli: perché non provare a schierarli insieme? Per il tecnico è una questione di equilibrio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

allegri ha un problema nkunku e gimenez non segnano mai dove sono i gol dei centravanti

© Gazzetta.it - Allegri ha un problema: Nkunku e Gimenez non segnano mai, dove sono i gol dei centravanti?

Altre letture consigliate

allegri ha problema nkunkuAllegri: "Dopo il primo tempo ero molto preoccupato. C'è la questione del numero di giocatori a disposizione. Su Nkunku..." - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan- Riporta milannews.it

allegri ha problema nkunkuNkunku ha recuperato dal problema all’alluce e potrebbe addirittura partire dal primo minuto in Milan-Pisa: la tentazione di Allegri - Nkunku ha recuperato dal problema all’alluce e potrebbe addirittura partire dal primo minuto in Milan- Si legge su milannews24.com

Nkunku la sorpresa di Allegri in vista di Milan Pisa? Il tecnico livornese tentato dalla possibilità - Nkunku ha recuperato dal problema all’alluce e potrebbe addirittura partire dal primo minuto in Milan- Come scrive milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Ha Problema Nkunku