Allegri dopo Milan-Pisa | Ci tenevamo a vincere ma questo pareggio ci farà crescere
Il pareggio del Milan contro il Pisa è un risultato che pesa più di quanto dica la classifica. Un 2-2 maturato in rimonta, con il gol di Athekame al 93’ a evitare la disfatta, ma che lascia un retrogusto amaro tra i tifosi di San Siro. Al termine della gara, Massimiliano Allegri ha scelto la via dell’analisi lucida e costruttiva, trasformando la delusione in un momento di crescita collettiva. « Dispiace per il risultato, ci tenevamo a vincere e a chiudere bene questo ciclo», ha dichiarato il tecnico a DAZN. «Eravamo partiti bene con il gol di Leão, poi ci siamo un po’ seduti e abbiamo concesso al Pisa di rientrare in partita. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Altre letture consigliate
$Juorno $Allegri dopo il 2-2 col $Pisa: “Amareggiato ma consapevole $punto importante: dovevamo chiudere la $partita” - X Vai su X
Allegri striglia il Milan dopo il pari con il Pisa: "Dovevamo chiuderla, ma sarà un punto importante" - facebook.com Vai su Facebook
Allegri ritrova Cuadrado dopo Milan-Pisa, gli svela la sua profezia sul rigore: “Lo sapevo” - Allegri sapeva cosa sarebbe successo sul rigore di Cuadrado, il siparietto dietro le quinte: "Ho detto 'se si butta e lo chiude, lo para' ... Lo riporta fanpage.it
“Questo pari peserà”, l’avvertimento di Allegri dopo Milan-Pisa - Il Pisa ha fermato il Milan sul più bello, dopo tre vittorie casalinghe di fila contro Bologna, Napoli e Fiorentina. spaziomilan.it scrive
Allegri striglia il Milan dopo il pari con il Pisa: "Dovevamo chiuderla, ma sarà un punto importante" - Soddisfatto per aver evitato il ko nel finale a San Siro, il tecnico rossonero non risparmia critiche alla sua squadra: le sue parole ... Scrive msn.com