Allegri dopo Milan-Pisa | Ci tenevamo a vincere ma questo pareggio ci farà crescere

Il pareggio del Milan contro il Pisa è un risultato che pesa più di quanto dica la classifica. Un 2-2 maturato in rimonta, con il gol di Athekame al 93' a evitare la disfatta, ma che lascia un retrogusto amaro tra i tifosi di San Siro. Al termine della gara, Massimiliano Allegri ha scelto la via dell'analisi lucida e costruttiva, trasformando la delusione in un momento di crescita collettiva. « Dispiace per il risultato, ci tenevamo a vincere e a chiudere bene questo ciclo», ha dichiarato il tecnico a DAZN. «Eravamo partiti bene con il gol di Leão, poi ci siamo un po' seduti e abbiamo concesso al Pisa di rientrare in partita.

