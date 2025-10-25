Allegri Cuadrado, siparietto magico dopo Milan Pisa: «Oh Panita, lo sapevo che.». I due ex Juve si riabbracciano a San Siro. È un’ occasione sprecata per il Milan, che non riesce ad andare oltre un pareggio casalingo per 2-2 contro il Pisa e fallisce così la missione di allungare in classifica. La squadra neopromossa, guidata da Alberto Gilardino, ha giocato una partita coraggiosa a San Siro, mettendo seriamente in difficoltà i rossoneri. La serata sembrava essersi messa sui binari giusti per il Milan, passato in vantaggio grazie al solito Rafael Leao. Tuttavia, quello che sembrava un vantaggio illusorio è stato ribaltato nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri Cuadrado, siparietto magico dopo Milan Pisa: «Oh Panita, lo sapevo che…». I due ex Juve si riabbracciano – VIDEO