Allegri Cuadrado siparietto magico dopo Milan Pisa |  Oh Panita lo sapevo che… I due ex Juve si riabbracciano – VIDEO

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri Cuadrado, siparietto magico dopo Milan Pisa: «Oh Panita, lo sapevo che.». I due ex Juve si riabbracciano a San Siro. È un’ occasione sprecata per il Milan, che non riesce ad andare oltre un pareggio casalingo per 2-2 contro il Pisa e fallisce così la missione di allungare in classifica. La squadra neopromossa, guidata da Alberto Gilardino, ha giocato una partita coraggiosa a San Siro, mettendo seriamente in difficoltà i rossoneri. La serata sembrava essersi messa sui binari giusti per il Milan, passato in vantaggio grazie al solito  Rafael Leao. Tuttavia, quello che sembrava un vantaggio illusorio è stato ribaltato nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

allegri cuadrado siparietto magico dopo milan pisa 160oh panita lo sapevo che8230 i due ex juve si riabbracciano 8211 video

© Juventusnews24.com - Allegri Cuadrado, siparietto magico dopo Milan Pisa: «Oh Panita, lo sapevo che…». I due ex Juve si riabbracciano – VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

allegri cuadrado siparietto magicoPisa, Cuadrado: "I fischi? Belli, soprattutto quando segni". Siparietto con Allegri - Juan Cuadrado e stato uno dei grandi protagonisti della sfida fra Milan e Pisa. Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Il siparietto tra Allegri e Cuadrado: "Se c'ero io in porta te lo paravo il rigore" - Occasione sprecata per il Milan che, a San Siro, fallisce la missione allungo in classifica e non va ... Scrive ilbianconero.com

Allegri e la frase a Pulisic dopo il rigore sbagliato: il siparietto non visto in tv - In una sfida ad alta tensione tra Juventus e Milan, l’occasione più ghiotta della partita capita sui piedi di Christian Pulisic. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Cuadrado Siparietto Magico