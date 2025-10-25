Allegri Cuadrado siparietto magico dopo Milan Pisa | Oh Panita lo sapevo che… I due ex Juve si riabbracciano – VIDEO
Allegri Cuadrado, siparietto magico dopo Milan Pisa: «Oh Panita, lo sapevo che.». I due ex Juve si riabbracciano a San Siro. È un’ occasione sprecata per il Milan, che non riesce ad andare oltre un pareggio casalingo per 2-2 contro il Pisa e fallisce così la missione di allungare in classifica. La squadra neopromossa, guidata da Alberto Gilardino, ha giocato una partita coraggiosa a San Siro, mettendo seriamente in difficoltà i rossoneri. La serata sembrava essersi messa sui binari giusti per il Milan, passato in vantaggio grazie al solito Rafael Leao. Tuttavia, quello che sembrava un vantaggio illusorio è stato ribaltato nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
$Cuadrado: “ $Allegri mi ha detto che lui il rigore me lo avrebbe parato” - X Vai su X
Max Allegri incontra Cuadrado a fine partita. Tanti abbracci e battute, ma ce n'è una più simpatica e curiosa delle altre. ? "Io te lo paravo perché sapevo che lo avresti chiuso", ha scherzato l'allenatore rossonero sul rigore del calciatore colombiano. - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, Cuadrado: "I fischi? Belli, soprattutto quando segni". Siparietto con Allegri - Juan Cuadrado e stato uno dei grandi protagonisti della sfida fra Milan e Pisa. Come scrive sportmediaset.mediaset.it
Il siparietto tra Allegri e Cuadrado: "Se c'ero io in porta te lo paravo il rigore" - Occasione sprecata per il Milan che, a San Siro, fallisce la missione allungo in classifica e non va ... Scrive ilbianconero.com
Allegri e la frase a Pulisic dopo il rigore sbagliato: il siparietto non visto in tv - In una sfida ad alta tensione tra Juventus e Milan, l’occasione più ghiotta della partita capita sui piedi di Christian Pulisic. Scrive tuttosport.com