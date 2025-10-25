Alle Eolie i farmaci arriveranno con i droni

Messinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la fase sperimentale e vari test, conclusi con esiti eccellenti, il servizio di trasporto biomedicale con droni è ora pronto a decollare. Lo annuncia l'Azienda provinciale sanitaria di Messina: i droni consegneranno farmaci, sangue ed emocomponenti nelle zone più difficili da raggiungere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

