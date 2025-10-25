Allarme terremoto a scuola | ma è solo una esercitazione

Venerdì mattina 24 ottobre presso l'istituto d'istruzione superiore Atestino di Este si è svolta l’edizione autunnale dell'esercitazione "Scuola Sicura", a cui hanno preso parte i Vigili del fuoco di Padova, promossa dalla protezione civile della Regione Veneto per formare ed educare i giovani. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

