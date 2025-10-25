Allarme salmonella a Reggio Emilia | cosa fare per diminuire il rischio di contagio

Reggio Emilia, 24 ottobre 2025 – È allarme salmonella a Reggio Emilia dove nelle ultime tre settimane sono stati accertati 19 casi dovuti a intossicazioni alimentari, con tre persone ricoverate in ospedale (due di questi sono stati dimessi ieri, mentre l’altro non si trova fortunatamente in gravi condizioni) e una sessantina di casi sospetti. Cos’è la salmonella non tifoidea e quali sono i sintomi Pubblici esercizi sotto la lente. Dall’indagine epidemiologica – tuttora in corso – è finora emerso che la maggior parte di loro ha consumato un pasto in pubblici esercizi della provincia reggiana, nei giorni immediatamente precedenti rispetto all’inizio dei sintomi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme salmonella a Reggio Emilia: cosa fare per diminuire il rischio di contagio

