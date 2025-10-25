Allarme per due persone scomparse tra il lago Gaiano e la Valle del Freddo | ma è una maxi esercitazione

Circa 160 operatori tra Volontari di Protezione Civile, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Nucleo Sommozzatori Volontari di Treviglio, Fipsas e personale sanitario hanno preso parte, sabato 25 ottobre, a una maxi esercitazione con l’obiettivo di testare il Piano di Ricerca Persone Scomparse, approvato dalla Prefettura di Bergamo lo scorso luglio. Lo scenario simulato prevedeva la scomparsa di due persone nell’area del lago Gaiano e della Valle del Freddo. Il coordinamento tecnico è stato affidato ai Vigili del Fuoco, che hanno gestito il Posto di Comando Avanzato in collaborazione con gli enti preposti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Allarme per due persone scomparse tra il lago Gaiano e la Valle del Freddo: ma è una maxi esercitazione

