Allarme dengue effettuata all’alba la disinfestazione
Pontedera, 25 ottobre 2025 – Verso le 5 di ieri mattina, nel cuore della città, quando ancora le strade erano deserte, un piccolo furgone ha percorso il “quadrante“ a rischio dengue per procedere alla disinfestazione. Tutto ha avuto iniziato da una segnalazione da parte dell’Azienda Usl Toscana nord ovest di un presunto-possibile caso di infezione da virus dengue di una persona al rientro da un paese tropicale. Un’allerta che in virtù della tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, ha portato il sindaco di Pontedera Matteo Franconi a disporre, attraverso un’ordinanza, l’effettuazione di un intervento urgente di disinfestazione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara tigre (Aedes Albopictus). 🔗 Leggi su Lanazione.it
