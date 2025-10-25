Alla Terramara si scava davvero | torna Archeologi per un giorno

Domenica 26 ottobre il Parco archeologico della Terramara di Montale accoglie famiglie e curiosi di tutte le età con uno degli appuntamenti più amati della stagione: “Archeologi per un giorno”, l’esperienza che permette a bambini e genitori di provare l’emozione autentica dello scavo archeologico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

