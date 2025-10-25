Alla scoperta dei tesori della Giordania | potenziati i collegamenti Fiumicino-Amman

Fiumicino, 25 ottobre 2025 – A partire da oggi 25 ottobre, la Giordania sarà ancora più accessibile dall’Italia grazie al potenziamento dei voli diretti da Roma Fiumicino verso Amman. La compagnia Royal Jordanian continuerà a operare voli giornalieri tutto l’anno, mentre Ryanair garantirà due collegamenti settimanali dal 25 ottobre 2025 al 24 ottobre 2026. A questi si aggiungeranno i voli di Wizz Air, che ripartiranno con due frequenze settimanali dal 29 marzo al 24 ottobre 2026. Con questa rete di collegamenti diversificata, la capitale giordana sarà facilmente raggiungibile da Roma, offrendo ai viaggiatori nuove opportunità per scoprire Amman, Petra, il deserto del Wadi Rum e il Mar Morto, in un periodo di forte ripresa del turismo internazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it