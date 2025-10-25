Alla Mondadori de I Gigli firmacopie del romanzo Habibi Shalom di Barbara Perucca

Firenzetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre 2025 Barbara Perucca, scrittrice fiorentina, sarà tutto il giorno alla Mondadori del centro commerciale I Gigli per un firmacopie del suo terzo romanzo, Habibi Shalom - Edizioni Helicon.Non collegato ai suoi libri precedenti, il romanzo è uscito a maggio 2025.Presentato al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

