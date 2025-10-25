Alla festa della rivoluzione | recensione del film con Valentina Romani – #RoFF20

Dopo una lunghissima carriera come direttore della fotografia ( Chiedimi se sono felice, Mia madre e Benedetta follia, tanto per citare alcuni titoli), Arnaldo Catinari torna ora alla regia di un lungometraggio con Alla festa della rivoluzione, presentato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma. Non si tratta della prima regia per Catinari, già autore nel 1992 di Dall’altra parte del mondo e poi regista di alcuni episodi di Suburra – La serie, Vita da Carlo e Citadel: Diana. Con questo suo nuovo progetto, però, firma la sua opera più ambiziosa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it