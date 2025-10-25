Alla caccia del gol perduto | l’Atalanta di scena a Cremona per il cambio di passo

Alla ricerca del gol perduto, per spezzare il digiuno di quasi 270 minuti, dal gol di Samardzic al 6? contro il Como. Dopo quattro gare casalinghe in serie, l’ Atalanta va in trasferta sul campo della Cremonese alla ricerca di una vittoria che segua i tre pareggi rimediati contro Juventus, Como e Lazio, che uniti a quelli di Pisa e Parma portano il totale a 5, a fronte di 2 vittorie contro Lecce e Torino. I nerazzurri sono una macchina che funziona bene, fino ai 16 metri, quando poi si inceppano e, vuoi per sfortuna, vuoi per imprecisione, sfiducia e ovviamente bravura degli avversari, non riescono a concludere tutta la mole di gioco che viene generata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

