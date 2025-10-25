Alice nella città 2025 | My Daughter' s Hair è il Miglior Film tra i vincitori anche Anemone

L'edizione 2025 del festival si è conclusa con l'assegnazione dei riconoscimenti ai titoli in concorso nelle varie sezioni. Alice nella Città 2025, il festival autonomo e parallelo che si svolge durante la Festa del Cinema di Roma, si è concluso con la vittoria di My Daughter's Hair diretto da Hesam Farahmand. Tra i riconoscimenti assegnati anche quelli assegnati ad Anemone, l'opera prima di Ronan Day-Lewis, e 2 Cuori e 2 Capanne del filmmaker italiano Massimiliano Bruno. I premi assegnati L'edizione 2025 di Alice nella Città ha proposto ben 11 film presenti nel concorso internazionale, 6 titoli fuori concorso, 6 lungometraggi in corsa per i premi in Panorama Italia che potevano ottenere il Premio del pubblico, 3 serie tv, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

