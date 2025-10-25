Alice nella Città 2025 | annunciati i vincitori!

Sono stati annunciati i vincitori di Alice nella Città 2025, la ventitreesima edizione della manifestazione che si svolge in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma e che è rivolta al pubblico dei giovani. Tutti i vincitori di seguito: PREMIO MIGLIOR FILM ALICE NELLA CITTÀ 2025 – MY DAUGHTER’S HAIR di Hesam Farahmand Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di 35 ragazzi di età compresa tra i 16 e 19 anni. A ritirare il riconoscimento il produttore Saeid Khaninamaghi e la giovane protagonista Ghazal Shakeri. Motivazione – Una storia di differenze sociali e instabilità economica, in cui non esiste una morale netta e definita, ed ogni gesto d’amore ha un prezzo da pagare. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Leggi anche questi approfondimenti

“Hype”, tra musica e strada. Ad Alice nella città 2025 la serie di Fabio Mollo e Domenico Croce, con la partecipazione di Ernia #AlicenellaCitta - facebook.com Vai su Facebook

Alice nella Città: l'edizione 2025 nel segno di Daniel Day-Lewis (e di Good Boy) - Due le notizie che segnano la 23esima edizione di Alice nella Città, "festival autonomo e parallelo" rispetto alla Festa del Cinema di Roma. Segnala movieplayer.it

Alice nella Città 2025: l'edizione che parla di scuola e giovani. Arriva a Roma Daniel Day-Lewis - Dopo la presentazione del programma della XX edizione della Festa del Cinema di Roma, nella mattinata di mercoledì 24 settembre, sono stati Fabia Bettini e ... Si legge su romatoday.it

Alice nella città, il programma integrale della 23a edizione - Anche quest’anno Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, porta sul grande schermo un ricco cartellone di film, cortometraggi e serie, tra nuove voci e grandi ... tg24.sky.it scrive