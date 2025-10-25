Alfiere del Lavoro Dal Tosi al Quirinale Sofia tra i 25 studenti più bravi d’Italia
Dall’Ite Enrico Tosi di Busto Arsizio al Quirinale per ricevere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il premio Alfieri del Lavoro. Ieri mattina, emozionata, con altri 24 studenti, i migliori d’Italia, c’era Sofia Soldavini, 17 anni, di Gallarate, ex studentessa dell’Istituto tecnico economico di viale Stelvio, dove si è diplomata quest’anno nell’indirizzo quadriennale in amministrazione, finanza e marketing con la votazione massima, 100 con lode, concludendo un percorso scolastico sempre eccellente. Sofia ora è iscritta al corso di laurea in Relazioni internazionali all’ Università Cattolica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
