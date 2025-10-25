Dall’Ite Enrico Tosi di Busto Arsizio al Quirinale per ricevere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il premio Alfieri del Lavoro. Ieri mattina, emozionata, con altri 24 studenti, i migliori d’Italia, c’era Sofia Soldavini, 17 anni, di Gallarate, ex studentessa dell’Istituto tecnico economico di viale Stelvio, dove si è diplomata quest’anno nell’indirizzo quadriennale in amministrazione, finanza e marketing con la votazione massima, 100 con lode, concludendo un percorso scolastico sempre eccellente. Sofia ora è iscritta al corso di laurea in Relazioni internazionali all’ Università Cattolica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alfiere del Lavoro. Dal Tosi al Quirinale. Sofia tra i 25 studenti più bravi d’Italia