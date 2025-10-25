Alexander Zverev | Non vedo l’ora di giocare contro Jannik Sinner mi aiuterà a capire il mio livello di tennis

Missione compiuta per Alexander Zverev. Il tedesco ha conquistato l’accesso alla finale dell’ATP500 di Vienna (Austria), battendo Lorenzo Musetti col punteggio di 6-4 7-5. Una partita in cui il n.3 del mondo ha fatto la differenza nella gestione dei turni al servizio, non concedendo alcuna palla break al toscano. In questo modo, ci sarà l’incrocio con Jannik Sinner, vittorioso nella prima semifinale contro l’australiano Alex de Minaur con lo score di 6-3 6-4. Si tratta del primo incontro per Zverev con Sinner, dopo la finale degli Australian Open persa dal teutonico. “ Non gioco contro Jannik da un po’ e credo che sia soprattutto colpa mia. 🔗 Leggi su Oasport.it

