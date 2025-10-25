Alessandro Sahebi aggredito per la felpa antifascista il giornalista | Ero con mia moglie e mio figlio

Il giornalista Alessandro Sahebi ha denunciato sul suo profilo Instagram di aver subìto un’aggressione ieri sera a Roma in zona Brancaccio. Secondo il suo racconto, a scatenare la violenza da parte di tre uomini è stata la felpa che indossava con la scritta e il logo di Azione antifascista. Con lui c’erano la compagna Francesca Bubba che aveva in braccio il loro figlio di 6 mesi. “In tre contro uno, dove l’uno era un padre di un bambino”, afferma Sahebi, “i signori mi intimavano con minaccia di togliere la felpa o metterla al contrario. Al mio rifiuto categorico, ricevo due colpi in faccia dal terzo soggetto” che non si vede nel video girato dallo stesso giornalista. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alessandro Sahebi aggredito per la felpa antifascista, il giornalista: “Ero con mia moglie e mio figlio”

