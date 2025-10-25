Alessandro Sahebi aggredito a Roma perché con la felpa di Azione Antifascista era con moglie e figlio neonato

Il giornalista Alessandro Sahebi ha raccontato di essere stato aggredito a Roma da tre uomini perché indossava una felpa di Azione Antifascista.

