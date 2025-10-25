Alessandro morto a 10 anni | il bambino era caduto dal balcone di casa
Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone di casa a Trapani, nella serata di venerdì 24 ottobre. Il piccolo, che soffriva di una forma di autismo, è stato. 🔗 Leggi su Leggo.it
A Bari nel pomeriggio l'ultimo saluto al giovane Alessandro Del Core, morto domenica in un incidente - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro morto a 10 anni: era caduto dal balcone di casa - Alessandro, un bambino di 10 anni, è precipitato dal balcone di casa nel tardo pomeriggio di venerdì 24 ottobre. Si legge su leggo.it
Trapani, cade dal quinto piano: muore a Palermo il piccolo Alessandro, 10 anni - È morto all’Ospedale dei Bambini di Palermo il bambino di dieci anni che ieri era caduto dal balcone della sua abitazione, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Segnala mondopalermo.it
È morto in ospedale il bimbo di 10 anni precipitato dal balcone di casa: la tragedia a Trapani - Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni precipitato ieri 24 ottobre dal balcone di casa: si trovava al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria quando sarebbe caduto. Da fanpage.it