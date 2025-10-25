Alessandro morto a 10 anni | il bambino era caduto dal balcone di casa

Leggo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone di casa a Trapani, nella serata di venerdì 24 ottobre. Il piccolo, che soffriva di una forma di autismo, è stato. 🔗 Leggi su Leggo.it

alessandro morto a 10 anni il bambino era caduto dal balcone di casa

© Leggo.it - Alessandro morto a 10 anni: il bambino era caduto dal balcone di casa

Leggi anche questi approfondimenti

alessandro morto 10 anniAlessandro morto a 10 anni: era caduto dal balcone di casa - Alessandro, un bambino di 10 anni, è precipitato dal balcone di casa nel tardo pomeriggio di venerdì 24 ottobre. Si legge su leggo.it

Trapani, cade dal quinto piano: muore a Palermo il piccolo Alessandro, 10 anni - È morto all’Ospedale dei Bambini di Palermo il bambino di dieci anni che ieri era caduto dal balcone della sua abitazione, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Segnala mondopalermo.it

alessandro morto 10 anniÈ morto in ospedale il bimbo di 10 anni precipitato dal balcone di casa: la tragedia a Trapani - Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni precipitato ieri 24 ottobre dal balcone di casa: si trovava al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria quando sarebbe caduto. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Morto 10 Anni