Alessandro il bambino autistico morto a 10 anni | è sfuggito al controllo della mamma ed è caduto dal balcone di casa

Leggo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone di casa a Trapani, nella serata di venerdì 24 ottobre. Il piccolo, che soffriva di una forma di autismo, è stato. 🔗 Leggi su Leggo.it

alessandro il bambino autistico morto a 10 anni 232 sfuggito al controllo della mamma ed 232 caduto dal balcone di casa

© Leggo.it - Alessandro, il bambino autistico morto a 10 anni: è sfuggito al controllo della mamma ed è caduto dal balcone di casa

Leggi anche questi approfondimenti

alessandro bambino autistico mortoAlessandro morto a 10 anni: il bambino era caduto dal balcone di casa - Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone di casa a Trapani, nella serata di venerdì 24 ottobre. Scrive ilgazzettino.it

alessandro bambino autistico mortoAlessandro morto a 10 anni: era caduto dal balcone di casa - Alessandro, un bambino di 10 anni, è precipitato dal balcone di casa nel tardo pomeriggio di venerdì 24 ottobre. Secondo msn.com

alessandro bambino autistico mortoTrapani in lutto per il piccolo Alessandro: non ce l’ha fatta - Non ce l’ha fatta Alessandro, il bambino di dieci anni precipitato ieri pomeriggio dal balcone del quinto piano di un’abitazione in via Pantelleria, a Trapani. Riporta tp24.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Bambino Autistico Morto