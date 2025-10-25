Alessandro Gassmann E’ Ebreo? Ecco Le Sue Origini!

Scopri come l'attore ha riappropriato il suo cognome per onorare le proprie origini e trasmettere un messaggio potente di identità Certe scelte, anche quelle che sembrano minuscole, possono rivelarsi gigantesche. È il caso di Alessandro Gassmann, attore affermato e volto riconosciuto del panorama artistico italiano, che ha deciso di riappropriarsi pubblicamente della doppia "n" nel suo cognome. Non un vezzo grafico, ma un gesto denso di significato, capace di riportare alla luce una memoria sepolta, quella delle sue radici ebraiche. Dietro la scelta di ridare vita al cognome originario "Gassmann" si cela una storia familiare intrecciata con la grande Storia.

